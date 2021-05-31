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У Франції стурбувались повідомленнями про можливе стеження США за топ-політиками ЄС

Понеділок, 31 травня 2021, 11:42

В уряді Франції заявили, що повідомлення про нібито стеження спецслужби США за європейськими політиками за допомогою Данії - це "дуже серйозно".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP, про це сказав секретар з європейських справ уряду Франції Клеман Бон в ефірі France Info.  

"Це дуже серйозно. Потрібно перевірити, чи наш партнер у ЄС, Данія, справді припустилася помилок у співпраці з американськими спецслужбами… Потрібно з'ясувати, чи було справді прослуховування, шпигунство за політиками з боку США", - заявив міністр. 

Він допустив, що якщо повідомлення виявляться правдою, з цього доведеться зробити висновки щодо подальшої співпраці із США. 

"Між союзниками потрібна довіра. Тож ці потенційні факти - це дуже серйозно. Їх потрібно перевірити і на цій основі зробити висновки щодо умов співпраці", - сказав Бон. 

Він зазначив, що не знає, за якими французькими політиками нібито здійснювалось стеження. 

Нагадаємо, раніше з’явилися повідомлення, що Агентство національної безпеки США (АНБ) використовувало партнерство з підрозділом зовнішньої розвідки Данії, щоб шпигувати за вищими чиновниками сусідніх країн, включаючи канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

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