Во Франции обеспокоены сообщениями о возможной слежке США за топ-политиками ЕС

В правительстве Франции заявили, что сообщение о якобы слежке спецслужбы США за европейскими политиками с помощью Дании - это "очень серьезно".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro/AFP, об этом сказал секретарь по европейским делам правительства Франции Клеман Бон в эфире France Info.

"Это очень серьезно. Нужно проверить, действительно ли наш партнер в ЕС, Дания, допустил ошибки в сотрудничестве с американскими спецслужбами... Нужно выяснить, было ли действительно прослушивание, шпионаж за политиками со стороны США", - заявил Бон.

Он допустил, что если сообщение окажутся правдой, с этого придется сделать выводы о дальнейшем сотрудничестве с США.

"Между союзниками нужно доверие. Поэтому эти потенциальные факты - это очень серьезно. Их нужно проверить и на этой основе сделать выводы об условиях сотрудничества", - сказал министр.

Он отметил, что не знает, за какими французскими политиками якобы велось наблюдение.

Напомним, ранее появились сообщения, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало партнерство с подразделением внешней разведки Дании, чтобы шпионить за высшими чиновниками соседних стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.