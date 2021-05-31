Кандидатка у канцлери Німеччини хоче санкцій проти нафтових операцій Білорусі

Кандидатка у канцлери Німеччини від "Зелених" Анналена Бербок закликала розширити санкції ЄС проти білоруської влади через захоплення літака Ryanair і затримання критика режиму Лукашенка Романа Протасевича.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Bild, опублікованому в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Нафтовий бізнес є найважливішим джерелом, тому в першу чергу необхідно поширити санкції, які зараз спрямовані на окремих людей, на нафтові операції", - сказала вона.

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Бербок сказала, що режим Лукашенка утримується передусім за рахунок підтримки Кремля, тому в цьому контексті проєкт будівництва газопроводу "Північний потік - 2" є "центральним геополітичним питанням".

У інтерв’ю Бербок також заявила про необхідність "діалогу і жорсткості" стосовно РФ і закликала не завершувати газопровід "Північний потік-2".

Нагадаємо, 26 вересня у Німеччині відбудуться парламентські вибори, і віднедавна лідером симпатій виборців стали "Зелені".

Партія висунула одну з двох своїх співлідерів, Анналену Бербок, кандидатом у канцлери, та має великі шанси увійти до складу наступного уряду або й очолити його.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".