Кандидат в канцлеры Германии хочет санкций против нефтяных операций Беларуси

Кандидат в канцлеры Германии от "Зеленых" Анналена Бербок призвала расширить санкции ЕС против белорусских властей за захват самолета Ryanair и задержание критика режима Лукашенко Романа Протасевича.

Об этом она сказала в интервью изданию Bild, опубликованном в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Нефтяной бизнес является важнейшим источником, поэтому в первую очередь необходимо распространить санкции, которые сейчас направлены на отдельных людей, на нефтяные операции", - сказала она.

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Бербок сказала, что режим Лукашенко держится прежде всего за счет поддержки Кремля, поэтому в этом контексте проект строительства газопровода "Северный поток-2" является "центральным геополитическим вопросом".

В интервью Бербок также заявила о необходимости "диалога и жесткости" в отношении РФ и призвала не завершать газопровод "Северный поток-2".

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, и недавно лидером симпатий избирателей стали "Зеленые".

Партия выдвинула одну из двух своих сопредседателей, Анналену Бербок, кандидатом в канцлеры, и имеет большие шансы войти в состав следующего правительства или даже возглавить его.

О возможном новом канцлера Германии можно почитать в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет" зеленая "власть Германии".