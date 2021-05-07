Бельгія дозволила екстрадицію до Греції засудженого ультраправого євродепутата

Прокуратура Брюсселя заявила, що грецький ультраправий депутат Європейського парламенту, заарештований минулого місяця в Бельгії, може бути екстрадований до Греції для відбування 13-річного тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

В офісі заявили, що Іоанніс Лагос може до понеділка подати апеляцію на рішення брюссельського суду про те, що європейський ордер на арешт підлягає виконанню. У ньому не повідомляється, коли Лагос, який відмовився від екстрадиції після арешту, буде доставлений грецькій владі, пославшись на "очевидні міркування безпеки".

Лагос живе в Брюсселі з тих пір, як в жовтні грецький суд визнав його і 17 інших колишніх грецьких законодавців з крайньої правої партії "Золота зоря" винними в керівництві злочинною організацією або участь у ній.

Лагос був узятий під варту минулого місяця після того, як Європарламент проголосував за позбавлення його недоторканності, що дозволило відправити його до Афін на підставі європейського ордера на арешт.

П'ятирічний судовий процес в Афінах почався після вбивства у 2013 році репера і лівого активіста Павлоса Фіссаса, якого зарізав прихильник "Золотої зорі".

Решта засуджених учасники вже знаходяться у в'язниці, за винятком того, хто уникнув арешту і офіційно ховається від правосуддя.

"Золота зоря" була заснована в 1980-х роках як неонацистська група. Її популярність різко зросла під час фінансової кризи 2010-2018 років в Греції, і в період з 2012 по 2019 рік вона отримала представництво в парламенті.