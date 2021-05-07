Бельгия разрешила экстрадицию в Грецию осужденного ультраправого евродепутата

Прокуратура Брюсселя заявила, что греческий ультраправый депутат Европейского парламента, арестованный в прошлом месяце в Бельгии, может быть экстрадирован в Грецию для отбывания 13-летнего тюремного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В офисе заявили, что Иоаннис Лагос может до понедельника подать апелляцию на решение брюссельского суда о том, что европейский ордер на арест подлежит исполнению. В нем не сообщается, когда Лагос, отказавшийся от экстрадиции после ареста, будет доставлен греческим властям, сославшись на "очевидные соображения безопасности".

Лагос живет в Брюсселе с тех пор, как в октябре греческий суд признал его и 17 других бывших греческих законодателей из крайне правой партии "Золотая заря" виновными в руководстве преступной организацией или участии в ней.

Лагос был взят под стражу в прошлом месяце после того, как Европарламент проголосовал за лишение его неприкосновенности, что позволило отправить его в Афины на основании европейского ордера на арест.

Пятилетний судебный процесс в Афинах начался после убийства в 2013 году рэпера и левого активиста Павлоса Фиссаса, которого зарезал сторонник "Золотой Зари".

Остальные осужденные участники уже находятся в тюрьме, за исключением того, кто избежал ареста и официально скрывается от правосудия.

"Золотая заря" была основана в 1980-х годах как группа, вдохновленная нацистами. Ее популярность резко возросла во время финансового кризиса 2010-2018 годов в Греции, и в период с 2012 по 2019 год она получила представительство в парламенте.