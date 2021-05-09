Чехія вимагатиме компенсацію від Росії за наслідки вибухів на складах боєприпасів

Чехія вимагатиме від Російської Федерації не менше одного мільярда крон (близько $48 млн) як компенсацію за наслідки вибухів на складах з боєприпасами у Врбетіцах.

Про це заявила міністр фінансів Алена Шиллерова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceska televize.

"Найбільш життєздатний шлях, який видається слушним, - це міжнародна компенсація відповідно до міжнародного права, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, компенсації за шкоду в кримінальному судочинстві, це займе дуже багато часу", - сказала Шиллерова.

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Мільярд, підрахований Мінфіном, ймовірно, ще не остаточна сума. Додаткові запити можуть надходити з постраждалого регіону.

"Ми говоримо про те, як ми будемо визначати ці вимоги", - сказав губернатор Злінського краю Радим Холіш, до якого входять Врбетиці.

За його словами, буде розглянуто психологічний збиток або компенсація за неможливість використання майна та збитків, завданих йому.

За даними МЗС Чехії, держава може подати заявку на компенсацію протягом декількох тижнів або місяців.

"Міжнародну відповідальність за протиправні дії влади Російської Федерації буде покладено на російську сторону після завершення та оцінки консультацій з цього питання з деякими з наших союзників. МЗС готує дипломатичну ноту на основі доручення уряду", - сказав міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

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