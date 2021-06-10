Прокуратура показала нові докази в антикорупційному розслідуванні проти канцлера Австрії

Прокуратура Австрії з економічних питань та корупції (WKStA) виявила нові докази в розслідуванні проти канцлера Себастьяна Курца, представивши розмови в чаті з 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно із листуванням між тодішнім міністром закордонних справ Курцем і главою канцелярії міністерства фінансів Томасом Шмідом, останній збільшив бюджет міністерства нібито без відома тодішнього міністра фінансів Райнхольда Міттерленера.

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"Ви отримали надбавку в бюджеті на 30%! Ми зробили це ТІЛЬКИ для вас. Більш ніж на 160 мільйонів євро більше!", - написав Шмід Курцу, за словами прокурора, додавши: "Ти мені винен :-)))!".

Шмід також хвалився цим нинішньому міністрові фінансів Герноту Блюмелю, який в той час займав пост глави віденського відділення Народної партії. "Курц тепер може гадити грошима", - написав він Блюмелю.

У прокуратурі заявили, що це повідомлення могло бути "істотним компонентом для розуміння призначення" Шміда главою австрійської державної холдингової компанії три роки по тому і що воно натякає на потенційну торгівлю послугами між ними.

Правляча Народна партія відкинула звинувачення і назвала їх "абсурдними". Вони підкреслили, що в чатах показані тільки стандартні процедури, і заявили, що WKStA політично упереджено ставиться до партії.

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники канцлера Себастьяна Курца.

Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.