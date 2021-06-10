Прокуратура показала новые доказательства в антикоррупционном расследовании против канцлера Австрии
Прокуратура Австрии по экономическим вопросам и коррупции (WKStA) обнаружила новые доказательства в расследовании против канцлера Себастьяна Курца, представив разговора в чате с 2016 года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Согласно переписке между тогдашним министром иностранных дел Курцем и главой канцелярии министерства финансов Томасом Шмидом, последний увеличил бюджет министерства якобы без ведома тогдашнего министра финансов Райнхольда Миттерленера.
"Вы получили надбавку в бюджете на 30%! Мы сделали это ТОЛЬКО для вас. Более чем на 160 млн евро больше!", - написал Шмид Курцу, по словам прокурора, добавив: "Ты мне должен :-)))!".
Шмид также хвастался этим нынешнему министру финансов Герноту Блюмелю, который в то время занимал пост главы венского отделения Народной партии. "Курц теперь может гадить деньгами", - написал он Блюмелю.
В прокуратуре заявили, что это сообщение могло быть "существенным компонентом для понимания назначения" Шмида главой австрийской государственной холдинговой компании три года назад и оно намекает на потенциальную торговлю услугами между ними.
Правящая Народная партия отвергла обвинения и назвала их "абсурдными". Они подчеркнули, что в чатах показаны только стандартные процедуры, и заявили, что WKStA политически предвзято относится к партии.
В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники канцлера Себастьяна Курца.
Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который привел к краху его прежнего правительства.