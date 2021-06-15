У Північній Ірландії закликали Лондон схвалити закон про ірландську мову "в обхід" Белфаста

Партія ірландських націоналістів Шинн Фейн у Північній Ірландії закликала британський уряд ухвалити закон щодо ірландської мови "в обхід" парламенту регіону, щоб вирішити поточну політичну кризу, що загрожує розпадом уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У партії пояснили, що бачать у цьому варіант швидкого виходу з кризи. Деякі політики-юніоністи вже засудили цю пропозицію та закликали уряд Британії не втручатися.

Нагадаємо, в Північній Ірландії мають затвердити нового першого міністра та його заступника після відставки Арлін Фостер (яку однопартійці перед тим змістили з лідерства у Демократичній партії юніоністів DUP). За правилами, у відставку формально пішла і її заступниця - представниця Шинн Фейн. Партія заявила, що внесе кандидатуру тільки в обмін на політичну обіцянку від DUP схвалити законодаврство щодо ірландської мови.

У Шинн Фейн стверджують, що цей проєкт закону забезпечить більш рівноправні умови для ірландської мови та культури, тоді як юніоністи вважають, що питання мови "перетворюють на зброю", аби розмивати відчуття, що регіон входить до складу Британії.

Якщо партії не дідуть згоди протягом семи днів, до 13:00 21 червня, Північну Ірландію чекають дострокові вибори до парламенту - всього за 17 місяців з початку роботи уряду після попередньої кризи.

Вважається, що жодна з політсил не зацікавлена у такому сценарії, але і ті й інші не хочуть поступатися своїми принципами.

Політична криза поглиблюється на тлі загального загострення невдоволення юніоністів Північної Ірландії ситуацією, що склалася після виходу Британії з ЄС, зокрема тим, що за умовами угоди з'явився митний кордон між Північною Ірландією та рештою Британії.

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