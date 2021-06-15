В Северной Ирландии призвали Лондон принять закон о ирландском языке "в обход" Белфаста

Партия ирландских националистов Шинн Фейн в Северной Ирландии призвала британское правительство принять закон об ирландском языке "в обход" парламента региона, чтобы разрешить текущий политический кризис, угрожающий распадом правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В партии объяснили, что видят в этом вариант быстрого выхода из кризиса. Некоторые политики-юнионисты уже осудили это предложение и призвали правительство Великобритании не вмешиваться.

Напомним, в Северной Ирландии должны утвердить нового первого министра и его заместителя после отставки Арлин Фостер (которую однопартийцы перед тем сместили с лидерства в Демократической партии юнионистов DUP). По правилам, в отставку формально ушла и ее заместитель - представитель Шинн Фейн. Партия заявила, что внесет её кандидатуру только в обмен на политическое обещание от DUP принять законодаврство об ирландском языке.

В Шинн Фейн утверждают, что этот проект закона обеспечит более равноправные условия для ирландского языка и культуры, тогда как юнионисты считают, что вопрос языка "превращают в оружие", чтобы размывать ощущение, что регион входит в состав Великобритании.

Если партии не достигнут согласия в течение семи дней, до 13:00 21 июня, Северную Ирландию ждут досрочные выборы в парламент - всего за 17 месяцев с начала работы правительства после предыдущего кризиса.

Считается, что ни одна из политсил не заинтересована в таком сценарии, но и те и другие не хотят уступать.

Политический кризис углубляется на фоне общего обострения недовольства юнионистов Северной Ирландии ситуацией, сложившейся после выхода Британии из ЕС, в частности тем, что по условиям соглашения появилась таможенная граница между Северной Ирландией и остальной Великобританией.

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