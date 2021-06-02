Додон пугает Молдову превращением в "пешку Запада, как Украина" в случае победы партии Санду

Экс-президент Молдовы, лидер "Партии социалистов" Игорь Додон заявил, что в случае победы на досрочных парламентских выборах "правых партий" стране грозит дестабилизация, установление "тоталитарного режима" и превращение в "марионетку Запада против России".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом он сказал в телеэфире.

Отметим, что к "правым" Игорь Додон причисляет партию Майи Санду PAS, платформу DA, а иногда и политсилу Ренато Усатого.

Додон заявил, что их победа на выборах станет наихудшим сценарием для страны и будет означать приостановление социальных программ, проблемы с экспортом и преследования политических оппонентов под видом борьбы с коррупцией.

Кроме того, заявил он, такая власть грозит внешнеполитическими проблемами и установлением "тоталитарного режима".

"Получив парламент и правительство, правые превратят Молдову в пешку Запада против России. Внутри страны будет полная дестабилизация, у нас будут социальные и экономические проблемы, начнется национализм, проблемы с регионами... Молдова станет пушечным мясом, которое не жалко использовать против России, как Украина", - заявил Додон.

Он отметил, что Партия социалистов и Партия коммунистов знают, как решать экономические проблемы в Молдове, и готовы сформировать правительство.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля. Соцопросы показывают, что партия президента Майи Санду имеет шансы на победу.

Коммунисты и социалисты заявили, что решили объединить силы из-за "угрозы суверенитету Молдовы", и идут на выборы блоком ПСРМ-ПКРМ.

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