У Варшаві пройшов багатотисячний марш за права ЛГБТ

У Варшаві 19 червня тисячі людей вийшли на "Марш рівності" за права ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Кількість учаників не називають, але як свідчать фото, йдеться щонайменш про декілька тисяч людей.

Парад відвідав у тому числі мер Варшави Рафал Тшасковський, головний суперник нинішнього президента Анджея Дуди на президентських виборах у 2020 році.

"Я тут для того, щоб продемонструвати, що ми завжди підтримували і продовжимо підтримувати тих, хто слабший, тих, кого інші намагаються маргіналізувати або атакувати", - заявив він.

Як відомо, правляча партія у Польщі різко негативно ставиться до ЛГБТ. Так, президент Анджей Дуда торік заявив, що ідеологія ЛГБТ "гірша за комунізм" , а лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський назвав їх "загрозою для західної цивілізації".

Серед передвиборних пропозицій Дуди у "Сімейній хартії була обіцянка заборонити одностатевим парам вступати в шлюб або всиновлювати дітей і заборонити викладання питань ЛГБТ в школах.

Мін’юст запропонував повністю закрити можливість для ЛГБТ-людей усиновлювати дітей (в окремих випадках усиновлення дозволяли не як парі, а одній людині).

Низка міст у Польщі прийняли резолюції, якими оголосили себе "зоною, вільною від ЛГБТ", що призвело до конфлікту з Єврокомісією - там відмовилися фінансувати проєкти цих міст. Заступник міністра з уряду Польщі після того запропонував називати всю країну "зоною, вільною від ЛГБТ".