В Варшаве прошел многотысячный марш за права ЛГБТ

В Варшаве 19 июня тысячи людей вышли на "Марш равенства" за права ЛГБТ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Количество учаникив не называют, но как свидетельствуют фото, присутствовали как минимум нескольких тысяч человек.

Парад посетил в том числе мэр Варшавы Рафал Тшасковский, главный соперник нынешнего президента Анджея Дуды на выборах в 2020 году.

"Я здесь для того, чтобы продемонстрировать, что мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать тех, кто слабее, тех, кого другие пытаются маргинализировать или атаковать", - заявил он.

Как известно, правящая партия в Польше резко негативно относится к ЛГБТ. Так, Анджей Дуда прошлом году заявил, что идеология ЛГБТ "хуже коммунизма", а лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал их "угрозой для западной цивилизации".

Среди предвыборных предложений Дуды в "Семейной хартии" было обещание запретить однополым парам вступать в брак или усыновлять детей и запретить преподавание вопросов ЛГБТ в школах.

Минюст предложил полностью закрыть возможность для ЛГБТ-людей усыновлять детей (в отдельных случаях усыновление разрешали не как паре, а отдельному человеку).

Ряд городов в Польше приняли резолюции, которыми объявили себя "зоной, свободной от ЛГБТ", что привело к конфликту с Еврокомиссией - там отказались финансировать проекты этих городов. Замминистра из правительства Польши после того предложил называть всю страну "зоной, свободной от ЛГБТ".