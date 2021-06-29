Исследование в Великобритании показало эффективность сочетания разных вакцин от коронавируса

Исследование в Великобритании показало, что сочетание различных вакцин от коронавируса для первой и второй дозы обеспечивает хорошую защиту от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В рамках исследования Com-Cov сравнили эффект после двух доз вакцин Pfizer, AstraZeneca, или сочетание этих вакцин. Исследование проводилось среди 850 волонтеров в возрасте от 50 лет.

В частности, выяснили, что доза Pfizer после AstraZeneca вызвала лучшую реакцию антител и Т-клеток, чем наоборот - AstraZeneca после Pfizer.

Оба варианта сочетания при этом давали более высокий уровень антител, чем две дозы AstraZeneca. Лучшая реакция антител была после двух доз Pfizer, а Т-клеток - после первой дозы AstraZeneca и второй Pfizer.

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Кроме того, результаты испытания показали, что люди, которые уже получили две дозы AstraZeneca, могут иметь еще лучший иммунный ответ, если получат усиливающую дозу вакцины другого производителя.

Заместитель главного ответственного за медицинские программы в Великобритании Джонатан Ван Там отметил, что сейчас не видит необходимости менять схему вакцинации, но результаты исследования дают больше пространства для действий в будущем.

"Сочетание доз может дать нам больше вариантов для кампании "усиливающей" вакцинации, а также поддержки стран, в которых с вакцинацией впереди еще много работы и могут быть проблемы с поставками", - говорит он.

Руководитель исследования, профессор Мэтью Снейп из Университета Оксфорда, рассказал, что выводы не ставят под вопрос нынешний подход вакцинации одной вакциной для обеих доз.

"Мы уже знаем, что стандартные схемы очень эффективны для предотвращения серьезного течения заболевания и госпитализации, в том числе со штаммом Delta, если дозы вкололи с интервалом 8-12 недель", - отметил он.

На данном этапе исследования интервал между дозами был несколько меньше - четыре недели. Результаты по сочетанию вакцин разных производителей с интервалом 12 недель ожидаются в июле.

Напомним, некоторые страны, в частности Германия, Испания и Франция, уже применяют мРНК-вакцины для прививки второй дозой после введения возрастных ограничений вакцины AstraZeneca. В том числе так получила прививки Ангела Меркель - вторую дозу ей вкололи вакциной Moderna.