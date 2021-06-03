Уряд Норвегії викликав посла США через шпигунський скандал

Норвезький уряд у четвер викликав посла США після повідомлень про те, що Сполучені Штати шпигували за своїми союзниками за допомогою кабелів передачі даних Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Посла викликала прем'єр-міністр Ерна Солберг.

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"Мені приємно, що американці чітко заявили, що вони змінили свою практику в 2014 році, яка стосувалась моніторингу союзників, і що вони хочуть співпрацювати з нами і іншими, щоб скласти картину того, що сталося", - заявила Солберг.

"Сьогодні ми викликали посла США в Осло, щоб з'ясувати це", - додала вона.

У четвер Солберг також поспілкувалася зі своєю данською колегою Метте Фредеріксен.

"Я повторила їй, що ми вважаємо шпигунство проти близьких друзів і союзників неприйнятним і непотрібним", - сказала Солберг.

Минулого тижня Dannmarks Radio повідомило, що Агентство національної безпеки США використало співпрацю з розвідувальним підрозділом Данії для стеження за високопоставленими чиновниками в Німеччині, Швеції, Норвегії та Франції між 2012 та 2014 роками.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон раніше заявили, що вважають неприпустимим стеження за союзниками після повідомлень про шпигунство з боку Данії та США.