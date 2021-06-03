Правительство Норвегии вызвало посла США из-за шпионского скандала

Норвежское правительство в четверг вызвало посла США после сообщений о том, что Соединенные Штаты шпионили за своими союзниками с помощью кабелей передачи данных Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Посла вызвала премьер-министр Эрна Солберг.

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"Мне приятно, что американцы четко заявили, что они изменили свою практику в 2014 году, которая касалась мониторинга союзников, и они хотят сотрудничать с нами и другими, чтобы составить картину случившегося", - заявила Солберг.

"Сегодня мы вызвали посла США в Осло, чтобы выяснить это", - добавила она.

В четверг Солберг также пообщалась со своей датской коллегой Метте Фредериксен.

"Я повторила ей, что мы считаем шпионаж против близких друзей и союзников неприемлемым и ненужным", - сказала Солберг.

На прошлой неделе Dannmarks Radio сообщило, что Агентство национальной безопасности США использовало сотрудничество с разведывательным подразделением Дании для слежения за высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции между 2012 и 2014 годами.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявили, что считают недопустимым слежение за союзниками после сообщений о шпионаже со стороны Дании и США.