У Данії відкликали дозвіл на будівництво газопроводу Baltic Pipe через екологічні застереження

У Данії відкликали дозвіл на спорудження газопроводу Baltic Pipe, виданий раніше Данським агентством з охорони довкілля, до отримання додаткової інформації щодо захисту деяких видів тварин під час будівництва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив оператор енерго- та газотранспортної системи Данії Enegrinet.

Baltic Pipe - це європейський проєкт газопроводу, що має забезпечити постачання природного газу з Норвегії до Данії та Польщі і диверсифікувати поставки. Його споруджують Enegrinet та польський оператор газотранспортної системи GAZ-SYSTEM.

Данське агентство охорони здоров’я 12 липня 2019 року надало дозвіл на побудову данської ділянки газопроводу. Проте 31 травня 2021 року апеляційна інстанція відомства відкликала його.

Рішення пояснили тим, що дозвіл був виданий до належного роз’яснення щодо того, як роботи з будівництва ділянки газопроводу довжиною близько 210 км вплинуть на життя деяких захищених видів тварин, що проживають у цій зоні.

У компанії заявили, що обіцяли подбати про зазначені види - мишей та кажанів, але Агентство тепер просить детально роз’яснити такі заходи до того, як дозвіл повернуть.

Energinet ще з’ясовує детальні наслідки відкликання дозволу і призупинить будівництво.

Проект газопроводу Baltic Pipe, також відомий як "норвезький коридор", спрямований на створення нового маршруту постачань газу на європейський ринок, та покликаний зменшити залежність регіону від російського імпорту.

Новий трубопровід зможе поставляти 10 мільярдів кубометрів норвезького природного газу безпосередньо на польський ринок. Частина норвезького газу також може бути відправлена ​​в інші країни Центральної Європи, такі як Чехія, Словаччина, Угорщина, країни Балтії і Україна.

Планувалося, що газопровід здадуть в експлуатацію у жовтні 2022 року.