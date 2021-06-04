В Дании отозвали разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe из-за экологических предостережений

В Дании отозвали разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, выданный ранее Датским агентством по охране окружающей среды, до получения дополнительной информации по защите некоторых видов животных во время строительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил оператор энерго- и газотранспортной системы Дании Enegrinet.

Baltic Pipe - это европейский проект газопровода, который должен обеспечить поставки природного газа из Норвегии в Данию и Польши и диверсифицировать поставки. Его сооружают Enegrinet и польский оператор газотранспортной системы GAZ-SYSTEM.

Датское агентство здравоохранения 12 июля 2019 года предоставило разрешение на строительство датского участка газопровода. Однако 31 мая 2021 года апелляционная инстанция ведомства отозвала его.

Решение объяснили тем, что разрешение было выдано до надлежащего разъяснения относительно того, как работы по строительству участка газопровода протяженностью около 210 км повлияют на жизнь некоторых защищенных видов животных, проживающих в этой зоне.

В компании заявили, что обещали позаботиться об указанных видах - мышах и летучих мышах, но Агентство теперь просит подробно разъяснить такие меры до того, как разрешение вернут.

Energinet еще выясняет подробные последствия отзыва разрешения и приостановит строительство.

Проект газопровода Baltic Pipe, также известный как "норвежский коридор", направлен на создание нового маршрута поставок газа на европейский рынок, и призван уменьшить зависимость региона от российского импорта.

Новый трубопровод сможет поставлять 10 млрд кубометров норвежского природного газа непосредственно на польский рынок. Часть норвежского газа также может быть отправлена ​​в другие страны Центральной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии и Украину.

Планировалось, что газопровод сдадут в эксплуатацию в октябре 2022 года.