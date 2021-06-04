Молдова отримала через COVAX ще 45 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Молдова отримала через міжнародний механізм COVAX ще близько 45 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомили в міністерстві охорони здоров’я.

Нова партія обсягом 45 600 доз прибула 4 червня. За два тижні до цього через платформу COVAX Молдова отримала також 50 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Вакцинація у Молдові триває з 2 березня, відтоді щеплення принаймні першою дозою отримали 354 тисячі людей, що складає близько 12% населення, а завершили вакцинацію - близько 96 тисяч, 3% населення Молдови.

З 19 травня вакцинацію відкрили для всіх охочих.

Щеплення можна зробити вакцинами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech або китайськими Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Спутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає на друге.

Глава Партії соціалістів Молдови та експрезидент Ігор Додон заявив, що до кінця червня буде укладено договір про покупку 1 млн доз російської вакцини "Спутник V", а крім того наступного тижня одна партія надійде як гуманітарна допомога.