Молдова получила через COVAX еще 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Молдова получила через международный механизм COVAX еще около 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Новая партия объемом 45 600 доз прибыла 4 июня. За две недели до этого через платформу COVAX Молдова получила также 50 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Вакцинация в Молдове продолжается со 2 марта, с тех пор прививку по крайней мере первой дозой получили около 354 000 человек, что составляет около 12% населения, а завершили вакцинацию - около 96 тысяч человек, 3% населения Молдовы.

С 19 мая вакцинацию открыли для всех желающих.

Прививку можно сделать вакцинами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech или китайскими Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.

Глава Партии социалистов Молдовы и експрезидент Игорь Додон заявил, что до конца июня будет заключен договор о покупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V", а кроме того на следующей неделе одна партия поступит как гуманитарная помощь.