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Молдова получила через COVAX еще 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Пятница, 4 июня 2021, 18:03

Молдова получила через международный механизм COVAX еще около 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Новая партия объемом 45 600 доз прибыла 4 июня. За две недели до этого через платформу COVAX Молдова получила также 50 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Вакцинация в Молдове продолжается со 2 марта, с тех пор прививку по крайней мере первой дозой получили около 354 000 человек, что составляет около 12% населения, а завершили вакцинацию - около 96 тысяч человек, 3% населения Молдовы.

С 19 мая вакцинацию открыли для всех желающих.

Прививку можно сделать вакцинами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech или китайскими Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.

Глава Партии социалистов Молдовы и експрезидент Игорь Додон заявил, что до конца июня будет заключен договор о покупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V", а кроме того на следующей неделе одна партия поступит как гуманитарная помощь.

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