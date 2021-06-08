900 тысяч доз вакцины и приглашение в Вашингтон: у Байдена рассказали о переговорах с Зеленским

США планируют предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена в понедельник.

Кроме того, Псаки подтвердила, что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон позже этим летом.

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По словам пресс-секретаря, лидеры обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, а также евроатлантические стремления Украины.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую преданность США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - заявила Псаки.

В пресс-службе президента Украины рассказали, что в разговоре Зеленский отметил важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. По информации пресс-службы, Байден "заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня".

По данным ОП, Зеленский и Байден говорили также о предстоящей встрече президента США с президентом РФ Владимиром Путиным, а также коснулись вопроса "Северного потока-2".

"Президент США подчеркнул, что он является противником реализации проекта "Северный поток - 2". Со своей стороны Владимир Зеленский акцентировал внимание Джо Байдена, что "Северный поток - 2" - это не экономический проект. Он создает серьезную угрозу и является вызовам и должен рассматриваться через призму гарантий безопасности для Украины", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

На прошлой неделе Байден заявил, что на встрече с Путиным выразит готовность к конструктивному сотрудничеству, но будет оставаться на жесткой позиции по принципиальным вопросам.

Первая личная встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня.



