Глави МЗС Німеччини і Франції поговорили з Лавровим про Донбас 

Міністри закордонних справ Німеччини і Франції у телефонній розмові з главою російського МЗС в понеділок закликали РФ "зробити позитивний внесок" у мирне врегулювання конфлікту на сході України.

Про розмову Гайко Мааса та Жана-Іва Ле Дріана із Сергєєм Лавровим повідомляється на сайті МЗС Німеччини, пише "Європейська правда".

Маас і Ле Дріан закликали Росію до дотримання "вимог прозорості" на основі Віденської конвенції, обговорюючи недавнє переміщення військ РФ і проведення військових навчань біля України.

Вони обговорили реалізацію Мінських домовленостей та результати Паризького саміту 2019 року, відзначивши, що "Росія також покликана внести позитивний внесок у врегулювання конфлікту".

"Майбутня перша річниця угоди про додаткові заходи щодо стабілізації режиму припинення вогню 22 липня може служити метою для підтвердження дотримання режиму припинення вогню", - вважають Маас і Ле Дріан.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 червня відвідає з робочим візитом Німеччину, де зустрінеться з Гайко Маасом.

Нагадаємо, Німеччина відхилила заклики до поставок зброї Києву після того, як Зеленський закликав Берлін підтримати Україну штурмовими гвинтівками, радіоустаткуванням і бронетехнікою.