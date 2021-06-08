Главы МИД Германии и Франции поговорили с Лавровым о Донбассе

Министры иностранных дел Германии и Франции в телефонном разговоре с главой российского МИД в понедельник призвали РФ "внести позитивный вклад" в мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

О разговоре Хайко Мааса и Жана-Ива Ле Дриана с Сергеем Лавровым сообщается на сайте МИД Германии, пишет "Европейская правда".

Маас и Ле Дриан призвали Россию к соблюдению "требований прозрачности" на основе Венской конвенции, обсуждая недавнее перемещение войск РФ и проведение военных учений возле украинских границ.

Они обсудили реализацию Минских договоренностей и результаты Парижского саммита 2019 года, отметив, что "Россию также призвали внести положительный вклад в урегулирование конфликта".

"Будущая первая годовщина соглашения о дополнительных мерах по стабилизации режима прекращения огня 22 июля может служить целью для подтверждения соблюдения режима прекращения огня", - считают Маас и Ле Дриан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 июня посетит с рабочим визитом Германию, где встретится с Хайко Маасом.

Напомним, Германия отклонила призывы к поставкам оружия Киеву после того, как Зеленский призвал Берлин поддержать Украину штурмовыми винтовками, радиооборудованием и бронетехникой.