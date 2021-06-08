У парламенті Молдови підготували список запитань до України щодо викрадення судді Чауса

У парламенті Молдови розраховували 8 червня провести онлайн-зустріч з українськими колегами, щоб з’ясувати деталі щодо викрадення у Кишиневі екссудді Миколи Чауса.

Про це йдеться у листі керівника спецкомісії парламенту Молдови від 4 червня, адресованому спікеру Верховної ради Дмитру Разумкову, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Як випливає з нього, попередня зустріч парламентарів обох країн щодо цього питання відбулася онлайн 3 червня і під час неї домовилися про розширену відеоконференцію між слідчою комісією парламенту Молдови і представниками трьох комітетів Верховної Ради - з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, комітету з питань правоохоронної діяльності, а також комітету зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

Молдавська сторона пропонувала провести її вдень 8 червня, але невідомо, чи зустріч запланували на вказану дату.

Парламентарі хотіли під час неї поділитися наявними у них даними та отримати від української сторони усю наявну інформацію та документи, які можуть сприяти розслідуванню викрадення судді у Молдові.

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Зокрема, їх цікавить, чи є інформація про проведення українською владою спецоперації щодо судді Чауса перед його викраденням, та чи українські правоохоронні органи відкривали кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса.

Також молдовські парламентарі цікавляться, що українській стороні відомо про осіб-громадян України, які, за даними розслідування журналістів RISE.Moldova та "Слідство.інфо" можуть бути напряму пов’язані з українськими силовими структурами і могли бути залучені до викрадення Чауса - що підтверджується даними і молдовських правоохоронців. Парламентарі запитують, чи можливо, що операція з викрадення проводилася із залученням українських силових структур - або ж чи можливо, що її здійснила кримінальна група з ініціативи приватних осіб, та хто міг би викрасти Чауса.

Запитують також, якою є ймовірність, що до викрадення були причетні деякі співробітники посольства України у Молдові, та яка позиція української сторони щодо прохання генпрокурора Молдови про зняття дипломатичного імунітету з колишнього військового аташе посольства України у Молдові та ордеру на обшук його авто, яке могло бути використане для вивезення судді з Молдови до України.

Парламентарі, крім того, хочуть знати, причини "неактивності" спільного молдовсько-українського слідчого комітету.

Вони також питають, чи відомі якісь обставини викрадення судді, про які ще не писали ЗМІ та яких немає у розпорядженні молдовських правоохоронців.

Зазначається також, що, за останніми даними, Микола Чаус перебуває на території України. Парламентарі запитують, що українська сторона може сказати з приводу цієї інформації та чи хтось виходив на зв’язок з Чаусом.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, його вивезли в Україну.

Молдовським правоохоронцям вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати двох підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

17 травня Чаус опублікував відео в соцмережі, де заявив, що планує повернутися в Україну, і заперечив, що його викрали у 2021 році. Адвокат і сім'я судді вважають, що слова Чауса недобровільні і його взяли в полон.

Тим часом журналісти-розслідувачі RISE.Moldova у співпраці з українським "Слідство.інфо" опублікували серію матеріалів, у яких наводять докази того, що ймовірні учасники викрадення Чауса можуть бути пов’язані з українською розвідкою.

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