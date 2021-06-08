В парламенте Молдовы подготовили список вопросов к Украине о похищении судьи Чауса

В парламенте Молдовы рассчитывали 8 июня провести онлайн-встречу с украинскими коллегами, чтобы выяснить детали о похищении в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса.

Об этом говорится в письме руководителя спецкомиссии парламента Молдовы от 4 июня, адресованном спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкова, текстом которого располагает "Европейская правда".

Как следует из него, предыдущая встреча парламентариев двух стран по этому вопросу состоялась онлайн 3 июня и во время нее договорились о расширенной видеоконференции между следственной комиссией парламента Молдовы и представителями трех комитетов Верховной рады - по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а также комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Молдавская сторона предлагала провести ее днем ​​8 июня, но неизвестно, встреча запланировали на указанную дату.

Парламентарии хотели во время нее поделиться имеющимися у них данными и получить от украинской стороны всю имеющуюся информацию и документы, которые могут способствовать расследованию похищения судьи в Молдове.

В частности, их интересует, есть ли информация о проведении украинскими властями спецоперации по судье Чаусу перед его похищением открывали ли украинские правоохранительные органы уголовное производство по факту похищения Чауса.

Также молдавские парламентарии интересуются, что украинской стороне известно о лицах-гражданах Украины, которые, по данным расследования журналистов RISE.Moldova и "Слидство.инфо" могут быть напрямую связаны с украинским силовыми структурами и могли быть привлечены к похищению Чауса - что подтверждается данными и молдавских правоохранителей. Парламентарии спрашивают, возможно ли, что операция по похищению проводилась с привлечением украинских силовых структур - или же возможно, что ее осуществила криминальная группа по инициативе частных лиц, и кто мог бы похитить Чауса.

Спрашивают также, какова вероятность, что к похищению причастны некоторые сотрудники посольства Украины в Молдове, и какова позиция украинской стороны относительно просьбы генпрокурора Молдовы о снятии дипломатического иммунитета с бывшего военного атташе посольства Украины в Молдове и ордера на обыск его авто, которое могло быть использовано для вывоза судьи из Молдовы в Украину.

Парламентарии, кроме того, хотят знать причины "неактивности" совместного молдавско-украинской следственного комитета.

Они также спрашивают, известны ли какие-то обстоятельства похищения судьи, о которых еще не писали СМИ и которых нет в распоряжении молдавских правоохранителей.

Отмечается также, что, по последним данным, Николай Чаус находится на территории Украины. Парламентарии спрашивают, что украинская сторона может сказать по поводу этой информации и выходил ли кто-то на связь с Чаусом.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, его вывезли в Украину.

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