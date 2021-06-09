Санду раскритиковала новое решение ЦИК, которым для диаспоры добавили лишь несколько участков

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала новое решение Центральной избирательной комиссии, которая согласилась увеличить количество избирательных участков за рубежом до 146. Это означает усложнение возможности проголосовать для молдавской диаспоры, среди которой Санду и ее политсила имеют высокую поддержку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Сначала ЦИК согласилась открыть 139 участков вместо предложенных МИД 190. Майя Санду тогда попросила пересмотреть это решение.

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Новое решение Центризбиркома, которым количество участков увеличили на семь, она назвала "формальным и недостаточным", апеллируя к опыту последних президентских выборов.

"В Европе было как минимум 10 избирательных участков, где закончились бюллетени и тысячи граждан оказались лишены права голоса. В проект, который одобрили сегодня, не учли должным образом регионы со значительной концентрацией граждан Молдовы. ЦИК - это не политическая структура, ее решения должны быть техническими, нейтральными и профессиональными", - заявила Майя Санду.

Она добавила, что повторение ситуации, когда люди не могут проголосовать из-за отсутствия бюллетеней, будет означать, что члены ЦИК использовали свою должность для влияния на результаты выборов и за такие действия должны будут ответить перед законом.

Партия Майи Санду "Действие и солидарность", а также платформа "Достоинство и правда" (DA) и "Альянс за объединение румын" (AUR) заявили о намерении обжаловать решение ЦИК в Апелляционной палате. Политсилы настаивают, что участков для диаспоры должно быть 198.

Как известно, досрочные парламентские выборы в Молдове намечены на 11 июля. Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов - после того как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.

Опросы показывают, что партия Санду имеет шансы выиграть выборы.

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