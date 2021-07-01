Посол ЕС в Беларуси, которому Минск "рекомендовал" выехать в Брюссель, покинул страну

Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель, которому белорусский МИД "рекомендовал" выехать в Брюссель, покинул страну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я отправился в Брюссель для консультаций по просьбе МИД Беларуси и затем присоединился к моим польскому, литовскому и латвийскому коллегам", - сообщил посол на своей странице в Facebook.

"Сейчас Беларусь - не та страна, в которую я прибыл 22 месяца назад, и я твердо убежден, что белорусы выстоят и выйдут из этого кризиса сильнее и упорнее, чем когда-либо прежде, чтобы построить свободное, процветающее, гостеприимное, безопасное общество", - пишет Дирк Шубель.

Он отметил, что надеется еще вернуться в Беларусь, а в ближайшее время будет делать свою работу из Брюсселя.

"Мои мысли - со всеми политзаключенными, всеми, кто находится за решеткой и страдает от несправедливости, и с их семьями, с теми, кто за последний бурный год потерял своих близких", - добавил посол.

Напомним, 28 июня Беларусь заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в связи с санкциями Евросоюза, введенными против режима Александра Лукашенко после посадки в Минске самолета Ryanair под надуманным предлогом. Кроме того, постоянного представителя Беларуси при ЕС отозвали в Минск для консультаций и так же предложили поступить главе представительства ЕС в Беларуси.

Президент Евросовета назвал это "шагом назад", но заверил, что ЕС будет и дальше поддерживать народ Беларуси.