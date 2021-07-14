Мальта після шквалу критики відмовилась від повної заборони в’їзду для невакцинованих

Уряд Мальти відмовився від своїх намірів зовсім заборонити в’їзд на острів невакцинованим людям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Нові правила, що набули чинності з 14 липня, передбачають, що невакциновані мандрівники можуть в’їхати, але зобов’язані відбути самоізоляцію. Виняток передбачений лише для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення - з відповідним документом від лікаря та негативним тестом, зробленим не раніше 72 годин до поїздки.

Наявність щеплення також не означає вільної можливості в’їзду - на даний час Мальта визнає тільки європейські, швейцарські та британські сертифікати про вакцинацію. При цьому, з трьох типів європейського COVID-cертифікату - про негативний тест, перенесену хворобу або щеплення - визнається тільки останній.

З поза-меж ЄС, Швейцарії та Британії в’їзд без самоізоляції неможливий навіть за наявності щеплення затвердженою у ЄС вакциною.

На додачу, залишається невизначеність з приводу того, чи все ж впускатиме Мальта британців, щеплених індійською AstraZeneca-Covishield: спершу в уряді заявили, що цю вакцину не визнаватимуть, але згодом в Британії заявили, що це питання нібито вирішили.

Можливості для в’їзду дітей залишили обмеженими - з негативним тестом та у супроводі вакцинованих батьків можуть в’їхати лише діти до 12 років, до 5 - без тесту.

Водночас, для всіх дітей віком від 12 років вимагається щеплення. Уряд при цьому проігнорував те, що в низці країн ЄС та Британії вакцинація цієї вікової групи ще не починалася.

Невакцинованим мальтійцям, яких рішення застало за кордоном, все ж дозволять повернутись без самоізоляції за наявності негативного тесту.

Найімовірніше, що скоро правила знову змінять - глава МОЗ Кріс Фьорн у вівторок заявив, що в уряді розглядають можливість визнання довідок, виданих в деяких інших країнах, але не уточнив, яких саме.

Нагадаємо, у суботу Мальта першо в ЄС заявила про заборону в'їзду з 14 липня людям, які ще не щеплені від коронавірусу, та заборону виїзду невакцинованих за кордон без отримання спеціального дозволу. Таке рішення ухвалили у зв’язку зі стрімким зростанням кількості заражень.

Рішення здійняло шторм критики у соцмережах, оскільки багатьом зірвало плани на відпустку в останню мить, а громадяни ЄС, які живуть і працюють на Мальті та ще не завершили вакцинацію, фактично "застрягли" в країні, доки не отримають другу дозу вакцини.

