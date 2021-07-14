Мальта после шквала критики отказалась от полного запрета въезда для невакцинированных

Правительство Мальты отказалось от своих намерений вовсе запретить въезд на остров невакцинированным людям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Новые правила, вступившие в силу с 14 июля, предусматривают, что невакцинированные путешественники все же могут въехать, но обязаны отбыть самоизоляцию. Исключение предусмотрено только для людей, которые имеют медицинские противопоказания для прививки - с соответствующим документом от врача и отрицательным тестом, сделанным не ранее 72 часов до поездки.

Читайте также ЕС будет просить изменить правила Мальту, которая запретила въезд невакцинированным

Наличие прививки также не означает свободной возможности въезда - в настоящее время Мальта признает только европейские, швейцарские и британские сертификаты о вакцинации. При этом, из трех типов европейского COVID-сертификата - об отрицательном тесте, перенесенной болезни или прививке - признается только последний.

Въезд с сертификатом других стран без самоизоляции невозможен даже при наличии прививки утвержденной в ЕС вакциной.

В дополнение, остается неопределенность по поводу того, будет ли Мальта впускать британцев, привитых индийской AstraZeneca-Covishield: сначала в правительстве заявили, что эту вакцину не будут признавать, но впоследствии в Британии заявили, что этот вопрос якобы решили.

Возможности для въезда детей оставили ограниченными - с отрицательным тестом и в сопровождении вакцинированных родителей могут въехать только дети до 12 лет, до 5 - без теста. В то же время, для всех детей в возрасте от 12 лет требуется прививка. Правительство при этом проигнорировало то, что в ряде стран ЕС и Великобритании вакцинация этой возрастной группы еще не начиналась.

Невакцинированным мальтийцам, которых решение застало за рубежом, все же позволят вернуться без самоизоляции при наличии отрицательного теста.

Вероятнее всего, скоро правила снова изменят - глава Минздрава Крис Фьорн во вторник заявил, что в правительстве рассматривают возможность признания справок, выданных в других странах, но не уточнил, каких именно.

Напомним, в субботу Мальта первой в ЕС заявила о запрете въезда с 14 июля людям, которые еще не привиты от коронавируса, и запрете выезда невакцинированных за границу без получения специального разрешения. Такое решение приняли в связи со стремительным ростом количества заражений.

Решение подняло шторм критики в соцсетях, поскольку многим сорвало планы на отпуск в последний момент, а граждане ЕС, которые живут и работают на Мальте и еще не завершили вакцинацию, фактически "застряли" в стране, пока не получат вторую дозу вакцины.