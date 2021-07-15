ЄС обіцяє "всю необхідну допомогу" Україні для втілення ключових законів для судової реформи

Євросоюз пообіцяв надати всю необхідну допомогу для втілення нещодавно схвалених парламентом законів про реформування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці із закордонних справ і політики безпеки ЄС Набіли Массралі.

"Європейський Союз вітає, що Україна цього тижня здійснила рішучий крок на шляху до всебічної реформи системи правосуддя, спрямованої на відновлення довіри громадськості і інвесторів до судової системи", - заявила Массралі.

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Вона зазначила, що в останні дні Верховна Рада України ухвалила два важливих законодавчих акти, які передбачають прозоре відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і оцінку доброчесності нинішніх і майбутніх членів Вищої ради правосуддя - двох ключових керівних судових органів в Україні.

"В обох цих реформах міжнародні експерти будуть відігравати тимчасову, але вирішальну роль відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Європейський Союз рішуче підтримував підготовку цих реформістських законів і надасть усю необхідну допомогу для забезпечення їхнього успішного втілення", - додала речниця.

У середу 14 липня Верховна рада прийняла в цілому законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

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Днем раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт №3711-д з пропозиціями президента України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

Нагадаємо, в середині червня посли країн Групи семи та ЄС звернулися до президента Володимира Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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