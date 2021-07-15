ЕС обещает "всю необходимую помощь" Украине для воплощения ключевых законов для судебной реформы

Евросоюз пообещал оказать всю необходимую помощь для воплощения недавно одобренных парламентом законов о реформировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности ЕС Набиль Массрали.

"Европейский Союз приветствует, что Украина на этой неделе осуществила решительный шаг на пути к всесторонней реформы системы правосудия, направленной на восстановление доверия общественности и инвесторов к судебной системе", - заявила Массрали.

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Она отметила, что в последние дни Верховная рада Украины приняла два важных законодательных акта, которые предусматривают прозрачное восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей и оценку добродетельности нынешних и будущих членов Высшего совета правосудия - двух ключевых руководящих судебных органов в Украине.

"В обеих этих реформах международные эксперты будут играть временную, но решающую роль в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Европейский Союз решительно поддерживал подготовку этих реформистских законов и окажет всю необходимую помощь для обеспечения их успешного воплощения ", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, 14 июля Верховная рада приняла законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в этическом совете.

Днем ранее Рада поддержала законопроект №3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС по международным экспертами.

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В середине июня послы стран Группы семи и ЕС обратились к президенту Владимиру Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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