Минздрав Франции заявляет, что 96% заражений приходится на невакцинированных

Министр здравоохранения Франции заявил, что большинство последних случаев заражения коронавирусом в стране зафиксированы среди людей, которые не были привиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"На основе данных на прошлой неделе можно утверждать, что 96% французов, заразившихся коронавирусом и у которых развились симптомы, не были вакцинированы (...) Когда вы привиты, то риск заразиться как минимум в четыре раза меньше", - сказал он, призывая людей вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, во Франции продолжается дискуссия вокруг решения сделать "паспорт здоровья" - документ об отрицательном тесте или прививке - обязательным для ряда сфер жизни, в частности посещения развлекательных мероприятий, а впоследствии и для пассажиров поездов, авиарейсов и посещения ресторанов.

После этих объявлений стремительно возросло количество желающих вакцинироваться. В то же время, в ряде городов прошли протесты, а ассоциации кинотеатров и ресторанов требуют отсрочить такие правила.

Решение приняли в связи с все большим распространением в стране штамма "Дельта", который составляет уже более 50% заражений и привел к ухудшению эпидемической ситуации.

Согласно моделированию специалистов Института Пастера, если правительство не будет принимать никаких мер для борьбы с эпидемией, ежедневный прирост заражений к началу августа может достичь 35 000 случаев.