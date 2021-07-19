Число жертв масштабного наводнения на западе Германии превысило 160
Количество погибших в результате крупного наводнения на западе Германии достигло не менее 163.
Об этом сообщило издание Die Welt, пишет "Европейская правда".
По данным полиции Кобленца, в понедельник в земле Рейнланд-Пфальц число погибших возросло до 117. Кроме того, по меньшей мере 749 человек получили ранения.
Сколько людей остаются пропавшими без вести, точно не известно.
В Северном Рейне-Вестфалии до полудня воскресенья было зарегистрировано 46 смертей. С четверга власть несколько раз увеличивала количество жертв.
Люди часто не могли связаться со своими родственниками из-за того, что телефонная связь все еще не работает.
Напомним, проливные дожди прошли на западе Европы, включая западную и юго-западную часть Германии на прошлой неделе.
Власти Бельгии сообщили, что число погибших в результате наводнений возросло до 36.
В эти выходные наводнение добралось до юга Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.