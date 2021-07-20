Восстановление пострадавших от наводнений районов в Германии может занять годы

По оценке немецкой строительной индустрии, восстановление после наводнений в землях в Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия займет несколько лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"После наводнения на Эльбе в 2002 году потребовалось около трех лет, чтобы отремонтировать наибольшие повреждения, и пять лет, чтобы пострадавшие районы вновь выглядели аккуратно", - сказал Рейнхардта Кваст, президент Центральной ассоциации строительной индустрии Германии (ZDB).

Читайте также В результате наводнений в Германии 170 человек считаются пропавшими без вести

Масштабы ущерба от стихии на западе Германии тоже большие, но их точные объемы пока определить сложно.

"Строительные компании и специалисты способны увеличить свою производительность до 120-130%", - отметил Кваст, подчеркнув, что при этом заказы могут быть перераспределены с приоритетом на пострадавшие регионы.

Однако, по словам главы ассоциации, представляющей около 35 000 строительных компаний в Германии, нынешняя нехватка многих строительных материалов остается проблемой.

"Если трубы были смыты, их нужно привозить из другой части страны", - сказал он.

Разрушенные мосты также является препятствием при реконструкции. "Без временных мостов строительным компаниям и мастерам придется делать огромные объезды", - пояснил Кваст.

Как сообщалось, ущерб от стихийного бедствия обойдутся страховым компаниям в Германии на сумму от двух до трех миллиардов долларов. Около 45% зданий в Германии застрахованы от последствий наводнений и паводков.

Проливные дожди на западе Европы привели к наводнениям не только в Германии, но и соседней Бельгии и Нидерландах. Власти Бельгии сообщила, что число погибших в результате наводнений возросло до 36.

В эти выходные наводнение добралось до Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.