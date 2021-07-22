Італія може запровадити вимогу ковід-сертифікату для відвідання ресторанів

В уряді Італії готуються зробити ковід-сертифікат обов'язковим для відвідання ресторанів і барів принаймні всередині приміщень.

Про це повідомляє агентство Ansa з посиланням на джерела, знайомі з дискусією в уряді, пише "Європейська правда".

Наразі передбачається, що ковід-сертифікат з 5 серпня вимагатиметься від клієнтів ресторанів і барів всередині приміщень.

Це не стосуватиметься гостей на відкритих терасах.

Крім того, в уряді не планують відкривати дискотеки - навіть для власників ковід-сертифікату.

Надзвичайну ситуацію у зв’язку з епідемією хочуть продовжити до кінця 2021 року.

Нагадаємо, у Франції з 21 липня "паспорти здоров’я" стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. З серпня їхнє застосування хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком.

Після цього оголошення стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися, також в низці міст пройшли протести проти "паспортів здоров’я".

Систему більших можливостей для вакцинованих готує також Естонія, передусім йдеться про відвідання масових заходів.