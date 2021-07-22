Италия может ввести требование ковид-сертификата для посещения ресторанов

В правительстве Италии готовятся сделать ковид-сертификат обязательным для посещения ресторанов и баров по крайней мере внутри помещений.

Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией в правительстве, пишет "Европейская правда".

Сейчас предполагается, что ковид-сертификат с 5 августа будут требовать от клиентов ресторанов и баров внутри помещений.

Это не коснется гостей на открытых террасах.

Кроме того, в правительстве и дальше не планируют открывать дискотеки - даже для владельцев ковид-сертификата.

Чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией хотят продлить до конца 2021 года.

Напомним, во Франции с 21 июля "паспорта здоровья" стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С августа их применение хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом.

После этого объявления стремительно возросло количество желающих вакцинироваться, также в ряде городов прошли протесты против "паспортов здоровья".

Систему больших возможностей для вакцинированных готовит также Эстония, прежде всего речь идет о посещении массовых мероприятий.