В Амстердамі тисячі людей вийшли на протест проти карантинних обмежень 

Тисячі людей в Амстердамі вийшли на протест з гаслами проти карантинних обмежень та вакцинації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Репортери вагаються давати точніші оцінки щодо кількості учасників. Люди несуть плакати з гаслами "Свободу усім", "Ми проти вакцинації", "Коли поліція прокинеться?", іноді прапори інших країн та жовті парасолі, які спостерігались і на попередніх акціях.

Демонстрацію організували група організацій, у тому числі United We Stand Europe та Algemeen Burger Collectief. Схоже, вона є частиною масштабнішої акції World Wide Demonstration, в рамках якої анонсували заходи в різних містах і різних країнах.

Організатори заявили, що акція триватиме до 17-00 за місцевим часом.

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За ходою спостерігає поліція, про інциденти не повідомляється.

Зазначимо, Нідерланди зараз - серед країн Європи з найгіршою епідемічною ситуацією. Протягом лише одного тижня кількість заражень зросла на 500%, показники наблизились до найвищих рекордів грудня, але після того знову почали спадати.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте визнав, що уряд допустив помилку, занадто швидко послабивши карантин кінці червня. Нічні клуби в країні знову закрили, а для ресторанів і барів повернули частину обмежень.