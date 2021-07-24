В Амстердаме тысячи людей вышли на протест против карантинных ограничений
Тысячи людей в Амстердаме вышли на протест с лозунгами против карантинных ограничений и вакцинации.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.
Люди несут плакаты с лозунгами "Свободу всем", "Мы против вакцинации", "Когда полиция проснется?", можно увидеть также флаги других стран и желтые зонты, которые наблюдались и на предыдущих акциях.
Демонстрацию организовали группа организаций, в том числе United We Stand Europe и Algemeen Burger Collectief. Похоже, она является частью масштабной акции World Wide Demonstration, в рамках которой анонсировали мероприятия в разных городах и разных странах.
Организаторы заявили, что акция продлится до 17-00 по местному времени.
За мероприятием наблюдает полиция, об инцидентах не сообщается.
Отметим, Нидерланды сейчас - среди стран Европы с наихудшей эпидемиологической ситуацией. В течение только одной недели количество заражений выросло на 500%, показатели приблизились к рекордам декабря, но после того снова начали спадать.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал, что правительство допустило ошибку, слишком быстро ослабив карантин конце июня. Ночные клубы в стране снова закрыли, а для ресторанов и баров вернули часть ограничений.