В Амстердаме тысячи людей вышли на протест против карантинных ограничений

Тысячи людей в Амстердаме вышли на протест с лозунгами против карантинных ограничений и вакцинации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Люди несут плакаты с лозунгами "Свободу всем", "Мы против вакцинации", "Когда полиция проснется?", можно увидеть также флаги других стран и желтые зонты, которые наблюдались и на предыдущих акциях.

Демонстрацию организовали группа организаций, в том числе United We Stand Europe и Algemeen Burger Collectief. Похоже, она является частью масштабной акции World Wide Demonstration, в рамках которой анонсировали мероприятия в разных городах и разных странах.

Организаторы заявили, что акция продлится до 17-00 по местному времени.

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За мероприятием наблюдает полиция, об инцидентах не сообщается.

Отметим, Нидерланды сейчас - среди стран Европы с наихудшей эпидемиологической ситуацией. В течение только одной недели количество заражений выросло на 500%, показатели приблизились к рекордам декабря, но после того снова начали спадать.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал, что правительство допустило ошибку, слишком быстро ослабив карантин конце июня. Ночные клубы в стране снова закрыли, а для ресторанов и баров вернули часть ограничений.