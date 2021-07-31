У Північній Македонії визначили "червоні лінії" у перемовинах з Болгарією щодо руху до ЄС

Парламент Північної Македонії схвалив резолюцію про визначення "червоних ліній" для уряду країни у перемовинах з Болгарією, яка висуває до країни вимоги щодо ідентичності, мови й трактування історії, блокуючи її інтеграцію до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач" та Balkan Insight.

Резолюція отримала 95 голосів "за", один "проти" і один "утримався".

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Парламент резолюцією вимагає, щоб уряд Північної Македонії вів перемовини з Болгарією для розблокування євроінтеграції на принципах рівноправності, із обов'язковим дотриманням міжнародного права, "без будь-яких попередніх умов з будь-якої сторони та з повагою до гідності македонського народу".

Зокрема, вимагається поважати "автохтонність македонського народу та його історичну, мовну та релігійну спадщину", "існування македонської мови з її діалектами" та македонську ідентичність, легітимність якої базується на багатовікових традиціях, звичаях, колективній пам’яті, менталітеті, етнокультурній унікальності.

Резолюцію підтримали майже одностайно, у тому числі етнічні албанські партії, зазначивши, що хочуть висловити солідарність. Вони висловили сподівання, що після цього жесту інші політсили погодяться вказати албанців у Конституції як народ-співзасновник країни.

Суперечки Болгарії та Північної Македонії з приводу національної ідентичності та мови є одним з головних "каменів спотикання" у спробах євроінтеграції Північної Македонії.

У листопаді 2020 року Болгарія через це заблокувала початок переговорів про її вступ до ЄС.

Софія вважає мову свого сусіда діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що мова сусідньої країни була змінена під сербським впливом в Югославії після 1947 року. Також серед вимог - щоб Скоп'є не висувало претензій щодо визнання македонської меншини в Болгарії.

Попри зусилля для розблокування переговорів, в кінці червня Болгарія знову заявила, що не готова погодитись на початок переговорів про членство Північної Македонії. Як наслідок, блокуються перемовини і для Албанії, тому що інші країни ЄС наполягають, що питання цих двох країн потрібно розглядати разом.

Раніше країні довелося змінити назву "Македонія" на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією. Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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