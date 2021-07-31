В Северной Македонии определили "красные линии" в споре с Болгарией о движении к ЕС

Парламент Северной Македонии принял резолюцию об определении "красных линий" для правительства страны в переговорах с Болгарией, которая выдвигает к Скопье требования по вопросам идентичности, языка и трактовки истории, блокируя её интеграцию в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель" и Balkan Insight.

Резолюция получила 95 голосов "за", один "против" и один "воздержался".

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Парламент резолюцией требует, чтобы правительство Северной Македонии вело переговоры с Болгарией для разблокировки евроинтеграции на принципах равноправия, с обязательным соблюдением международного права, без "каких-либо предварительных условий с любой стороны и с уважением к достоинству македонского народа".

В частности, требуется уважать "автохтонность македонского народа и его историческое, языковое и религиозное наследие", "существование македонского языка с его диалектами" и македонскую идентичность, легитимность которой базируется на многовековых традициях, обычаях, коллективной памяти, менталитете, этнокультурной уникальности.

Резолюцию поддержали почти единогласно, в том числе этнические албанские партии, отметив, что хотят выразить солидарность. Они выразили надежду, что после этого жеста другие политсилы согласятся указать албанцев в Конституции как народ-соучредитель страны.

Спор Болгарии и Северной Македонии по поводу национальной идентичности и языка является одним из главных "камней преткновения" в попытках евроинтеграции Северной Македонии.

В ноябре 2020 года Болгария по этой причине заблокировала начало переговоров о ее вступлении в ЕС.

София считает язык своего соседа диалектом болгарского языка, хотя и признает, что речь соседней страны была изменена под сербским влиянием в Югославии после 1947 года. Также среди требований - чтобы Скопье не предъявляло претензий по признанию македонского меньшинства в Болгарии.

Несмотря на усилия для разблокирования переговоров, в конце июня Болгария вновь заявила, что не готова согласиться на начало переговоров о членстве Северной Македонии. Как следствие, блокируются переговоры и для Албании, потому что другие страны ЕС настаивают, что вопрос этих двух стран нужно рассматривать вместе.

Ранее стране пришлось сменить название "Македония" на Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией. Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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