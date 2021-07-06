У ЄС відреагували на вирок для білоруського опозиціонера Бабарико

Євросоюз засудив вирок проти колишнього кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарико, заявивши, що вважає процес політично вмотивованим та вимагаючи негайного звільнення всіх політв’язнів.

Відповідну заяву оприлюднив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Бабарико засудили до 14 років в’язниці. Його тримають за гратами з 18 червня 2020 року з єдиної причини - що він намагався реалізувати своє політичне право бути кандидатом на президентських виборах у серпні 2020 року. Цей вирок - один із щонайменш 125 несправедливих, свавільних рішень білоруських судів у політично вмотивованих справах", - заявив Петер Стано.

Він зазначив, що у Білорусі вже понад 530 політв’язнів і відомо про численні випадки застосування тортур до затриманих і постійне переслідування нелояльних до влади.

"ЄС вимагає негайного та безумовного звільнення пана Бабарико та всіх політв’язнів, затриманих журналістів і людей, ув’язнених за реалізацію своїх фундаментальних прав. Режим повинен припинити репресії і несправедливість та притягнути винних до відповідальності", - наголошує речник.

Він додав, що Євросоюз продовжить працювати над притягенням до відповідальності білоруського режиму та нагадав про вже запроваджені санкції.

"Згідно зі своїм підходом поступових дій, ЄС зберігає готовність застосувати наступні заходи", - зазначив Петер Стано.

"ЄС також продовжує закликати до всеосяжного, справжнього політичного діалогу з представниками демократичної опозиції і громадянського суспільства за посередництва ОСБЄ, що приведе до нових чесних виборів", - додав він.

Як повідомлялося, Бабарико, колишнього голову правління "Белгазпромбанка" засудили до 14 років позбавлення волі.

Бабарико вважався головним суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах, однак його не допустили до участі у виборах.

У ЦВК Білорусі заявили, що Бабарико незаконно використовував іноземну фінансову допомогу під час кампанії - ресурси Белгазпромбанку, яким він раніше керував, і який на 99% належить російським компаніям.





