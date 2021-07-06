В ЕС отреагировали на приговор для белорусского оппозиционера Бабарико

Евросоюз осудил приговор в отношении бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, заявив, что считает процесс политически мотивированным и требуя немедленного освобождения всех политзаключенных.

Соответствующее заявление опубликовал спикер Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. Его держат за решеткой с 18 июня 2020 года по единственной причине - что он пытался реализовать свое политическое право быть кандидатом на президентских выборах в августе 2020 года. Этот приговор - один из как минимум 125 несправедливых, произвольных решений белорусских судов в политически мотивированных делах", - заявил Петер Стано.

Он отметил, что в Беларуси уже более 530 политзаключенных и известно о многочисленных случаях применения пыток к задержанным и постоянном преследовании нелояльных к власти.

"ЕС требует немедленного и безусловного освобождения господина Бабарико и всех политзаключенных, задержанных журналистов и людей, заключенных за реализацию своих фундаментальных прав. Режим должен прекратить репрессии и несправедливость и привлечь виновных к ответственности", - заявил спикер.

Он добавил, что Евросоюз продолжит работать над притягенням к ответственности белорусского режима и напомнил об уже введеных санкциях.

"Согласно со своим подходом постепенных действий, ЕС сохраняет готовность применить следующие меры", - отметил Петер Стано.

"ЕС также продолжает призывать к всеобъемлющему, настоящему политическому диалогу с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при посредничестве ОСБЕ, что приведет к новым честным выборам", - добавил он.

Как сообщалось, Бабарико, бывшего председателя правления "Белгазпромбанка", приговорили к 14 годам лишения свободы.

Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, однако его не допустили к участию в выборах.

В ЦИК Беларуси заявили, что Бабарико незаконно использовал иностранную финансовую помощь во время кампании - ресурсы Белгазпромбанка, которым он раньше руководил и который на 99% принадлежит российским компаниям.