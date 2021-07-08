Европарламент призвал полностью возобновить свободное передвижение в Шенгене

Депутаты Европейского парламента призывают к восстановлению свободного передвижения в Шенгенской зоне, которое было нарушено пограничным контролем из-за кризиса COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

Евродепутаты утвердили отчет, в котором утверждается, что государства-члены должны быстро восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне.

Отмечая, что с 2015 года действует определенный внутренний пограничный контроль, депутаты Европарламента заявляют, что такие проверки больше не соответствуют критериям соразмерности и необходимости и, следовательно, являются незаконными. При необходимости Комиссия также должна инициировать процедуры нарушения.

Отчет также требует полной интеграции Болгарии и Румынии в зону свободного передвижения, отмечая, что обе страны выполнили требования для присоединения к Шенгену.

Хорватия также выполнила требования, как отметила Комиссия во время своего визита в страну в ноябре 2020 года. Однако депутаты Европарламента обеспокоены сообщениями о нарушениях прав человека на границах Хорватии и надеются, что Хорватия обеспечит адекватный уровень укомплектования кадрами на своей границе.

Парламент также подчеркивает, что реформа Шенгенского пограничного кодекса необходима для решения нынешнего состояния свободный зоны передвижения. Хотя пограничный контроль остается прерогативой государств-членов, новые защитные механизмы могут обеспечить отмену контроля, когда он больше не является соразмерным ответом.

Напомним, Эстония, Австрия та Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

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