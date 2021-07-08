У справі про "пограбування століття" у Дрездені з’явилися нові підозрювані

Німецькі слідчі встановили особи ще чотирьох підозрюваних у справі про зухвале пограбування одного з найбільших в Європі зібрань стародавніх ювелірних виробів "Зелене склепіння" в Дрездені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції Дрездена, мова йде про чотирьох чоловіків у віці 24-37 років. Вони знаходяться під слідством за підозрою в пособництві при крадіжці, здійсненій групою осіб.

Підозрювані, імовірно, брали участь в підготовці пограбування в листопаді 2019 року, за день до злочину відвідавши скарбницю і передавши ряд даних основним учасникам операції. За даними правоохоронців, мова йде про первинну підозру. На поточному етапі ведеться робота, щоб зрозуміти, чи можуть бути висунуті "обґрунтовані підозри".

Чоловіків вдалося ідентифікувати після розшуку із залученням громадськості.

В ході одного з найбільш видовищних пограбувань останніх десятиліть в листопаді 2019 року злочинці вкрали коштовності з відомої скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені. Серед більш ніж двох десятків викрадених коштовностей - дрезденський білий діамант і польський орден Білого Орла.

Пограбування сталося у ніч на 25 листопада. Зловмисники вдерлися до скарбниці крізь вікно та розбили вітрину сокирою, після чого зникли з вкраденими коштовностями. Усе це їм вдалося зробити за лічені хвилини.

Після цього, як розповів речник поліції Дрездена, злодії втекли з місця пограбування на авто, яке потім заховали у підземному гаражі за декілька кілометрів від музею та підпалили. Після цього вже на іншій машині, що виглядала як таксі, вони виїхали з Дрездена до Берліна.

"Зелене склепіння", як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.

П'ять головних обвинувачених зараз знаходяться під вартою у зв'язку з пограбуванням. Прокуратура Дрездена звинувачує їх в груповий крадіжці з обтяжливими обставинами і підпалі.