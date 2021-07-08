В деле об "ограблении века" в Дрездене появились новые подозреваемые

Немецкие следователи установили личности еще четырех подозреваемых по делу о дерзком ограбленим одного из крупнейших в Европе собраний древних ювелирных изделий "Зелёный свод" в Дрездене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным полиции Дрездена, речь идет о четырех мужчинах в возрасте 24-37 лет. Они находятся под следствием по подозрению в пособничестве при краже, совершенной группой лиц.

Подозреваемые, вероятно, участвовали в подготовке ограбления в ноябре 2019 года, за день до преступления посетив сокровищницу и передав ряд данных основным участникам операции. По данным правоохранителей, речь идет о первичном подозрении. На текущем этапе ведется работа, чтобы понять, могут ли быть выдвинуты "обоснованные подозрения".

Мужчин удалось идентифицировать после розыска с привлечением общественности.

В ходе одного из самых зрелищных ограблений последних десятилетий в ноябре 2019 года преступники украли драгоценности из известной сокровищницы "Зелёный свод" в Дрездене. Среди более чем двух десятков похищенных драгоценностей - дрезденский белый бриллиант и польский орден Белого Орла.

Ограбление произошло в ночь на 25 ноября. Злоумышленники ворвались в казну окно и разбили витрину топором, после чего скрылись с украденными драгоценностями. Все это им удалось сделать за считанные минуты.

После этого, как рассказал представитель полиции Дрездена, воры скрылись с места ограбления на авто, которое затем спрятали в подземном гараже в нескольких километрах от музея и подожгли. После этого уже на другой машине, выглядевшейкак такси, они выехали из Дрездена в Берлин.

"Зелёный свод", как считается, имеет богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская казна Веттинов сохраняет ценности периодов от Ренессанса до классицизма.

Пять главных обвиняемых сейчас находятся под стражей в связи с ограблением. Прокуратура Дрездена обвиняет их в групповой краже с отягчающими обстоятельствами и поджоге.