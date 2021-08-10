В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют еще 12 населенных пунктов на Пелопоннесе

В связи с лесными пожарами сообщение о необходимости эвакуации получили жители еще 12 населенных пунктов в горной области Аркадия на Пелопоннесском полуострове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Служба 112 попросила людей, находящихся в указанной зоне, эвакуироваться в Тропаю и Триполис.

Очаги пожаров, угрожающих этим населенным пунктам, можно видеть и на Google-карте.

У очагов пожара в районе Мегалополиса и Мельпеи, откуда распространился огонь, продолжают работу значительные силы пожарных.

Помощь в тушении пожаров в Греции оказывают 22 страны, среди которых и Украина. Украинские спасатели в субботу ликвидировали очаги пожаров по фронту 2250 метров и спасли два населенных пункта - Спатари и Метохи.

О том, как Греция борется с пожарами, смотрите также в видео "Европейской правды".

Масштабным лесным пожарам способствует экстремальная жара. Всю прошлую неделю температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию, а иногда достигала 47 градусов.

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