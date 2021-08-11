Пожежу на острові Евбея у Греції називають найбільшою в історії країни

За своїми масштабами і завданими збитками пожежа на грецькому острові Евбея ймовірно є найгіршою в історії країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Знімки європейської системи супутникового спостереження "Копернікус" cвідчать, що вигоріло понад 500 тисяч акрів площі (понад 2 тисячі квадратних кілометрів), і ця цифра може сягнути 700 тисяч акрів. Це найбільші збитки внаслідок однієї пожежі в історії країни. Боротьба з пожежами на острові досі продовжується.

За обсягом постраждалих територій, другою найбільшою називають пожежу 2007 року, коли вигоріла площа розміром понад 448 тисяч акрів - але тоді було три окремі осередки займання і їх рахували як окремі пожежі.

Пожежа в районі Ілії та Аркадії знищила близько 150 акрів території (близько 600 квадратних кілометрів) і з цим показником стала другою найбільшою у Греції влітку 2021 року.

Як повідомлялося, цієї ночі на Пелопоннеському півострові через пожежі з міркувань обережності евакуювали ще 20 населених пунктів.

Допомогу у гасінні пожеж в Греції надають 22 країни, серед яких і Україна. Українські рятувальники в суботу ліквідували осередки пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.

Лісові пожежі спалахнули у багатьох частинах країни під час тижневої спеки, найгіршої за останні три десятиліття в Греції, з високими температурами та спекотним вітром.

Про те, як Греція бореться з пожежами, дивіться також у відео "Європейської правди".

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