Пожар на острове Эвбея в Греции называют крупнейшим в истории страны

По своим масштабам и нанесенному ущербу пожар на греческом острове Эвбея, вероятно, является худшим в истории страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Снимки европейской системы спутникового слежения "Коперникус" свидетельствуют, что выгорело более 500 тысяч акров площади (более 2000 квадратных километров), и эта цифра может достичь 700 тысяч акров. Это самые большие убытки в результате одного пожара в истории страны.

По объему пострадавших территорий вторым крупнейшим называют пожар 2007 года, когда выгорела площадь размером более 448 тысяч акров - но тогда было три отдельных очага возгорания и их считали как отдельные пожары.

Пожар в районе Илии и Аркадии уничтожил около 150 акров территории (около 600 квадратных километров) и с этим показателем стал вторым крупнейшим в Греции летом 2021 года.

Как сообщалось, ночью на Пелопоннесском полуострове из-за пожаров из соображений предосторожности эвакуировали еще 20 населенных пунктов.

Помощь в тушении пожаров в Греции предоставляют 22 страны, среди которых и Украина. Украинские спасатели в субботу ликвидировали очаги пожаров по фронту 2250 метров и спасли два населенных пункта - Спатари и Метохи.

Лесные пожары вспыхнули во многих частях страны во время недельной жары, худшей за последние три десятилетия в Греции, с высокими температурами и жарким ветром.

О том, как Греция борется с пожарами, смотрите также в видео "Европейской правды".

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