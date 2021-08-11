В Туреччині після трьох підряд смертельних ДТП посилили перевірки автобусів

У Туреччині після трьох підряд ДТП з пасажирськими автобусами заявили про посилення перевірки на рейсах далекого прямування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

В серії смертельних ДТП за останній тиждень загинули близько 30 осіб і десятки травмувалися.

Повідомляється, що зараз перед виїздом автобусів з пунктів відправлення здійснюється додатковий контроль за участі поліції.

У той же час, представники галузі заявляють про необхідність покращити умови праці водіїв, оскільки це теж впливає на ризик аварій.

За останні 10 років у Туреччині на 50% зменшилась кількість смертельних ДТП, але на думку керівника Федерації водіїв пасажирських автобусів Мустафи Їлдіріма ще низка змін могли б покращити ситуацію.

Зокрема, це стосується обов’язкового надання кімнати для відпочинку між рейсами, заборони спати прямо в автобусі, а також покращення навичок надання першої допомоги. За його словами, проблемою є і нелегальні перевізники, тому що вони ускладнюють конкуренцію фірмам, які працюють офіційно і виконують всі правила.

За чинним законодавством, водіям дозволено перебувати за кермом автобуса не більше 9 годин на добу, і не більше 4,5 годин поспіль. Також закон зобов’язує водіїв брати вихідний принаймні одну добу на тиждень.

Нагадаємо, 8 серпня в провінції Баликесір перекинувся пасажирський автобус після того, як водій не впорався з кермуванням. У ДТП загинули 15 людей.

В той же день у провінції Ізмір пасажирський автобус вилетів з насипу і впав на землю. Вісім людей загинули, ще 11 отримали поранення.

10 серпня водій автобуса не впорався з кермуванням під час проходження повороту на трасі Анкара - Ушак, внаслідок чого він вилетів з дороги і перекинувся. Внаслідок аварії постраждали 33 людини.